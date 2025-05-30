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        'Ucuz araç' vaadiyle kandırılan ailenin, komşularına 7 milyon TL kaptırdığı iddiası

        ADANA'da TIR şoförü Osman Metin Bektaş ile ailesi, eski komşuları tarafından ihale yoluyla 'ucuz araç alma' vaadiyle 7 milyon TL dolandırıldıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:11
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        'Ucuz araç' vaadiyle kandırılan ailenin, komşularına 7 milyon TL kaptırdığı iddiası
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        ADANA'da TIR şoförü Osman Metin Bektaş ile ailesi, eski komşuları tarafından ihale yoluyla 'ucuz araç alma' vaadiyle 7 milyon TL dolandırıldıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

        Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'nde yaşadıkları sırada TIR şoförlüğü yapan Osman Metin Bektaş, komşuları E.T. ve eşi A.T ile arkadaş oldu. E.T., 2023 yılında bir kamu kurumunda müdür olarak görev yaptığını söyleyerek, bazı ihaleler yoluyla piyasa değerinin oldukça altında araç alabildiklerini ve bu imkandan Bektaş'ın da faydalanabileceğini söyledi. Bektaş'a, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bir aracı 1 milyon 250 bin TL'ye temin edebileceklerini ifade eden E.T., bu bedeli elden talep etti. Ödemeyi gerçekleştiren Bektaş, kısa süre sonra yeniden aranarak, bu kez ellerine bir motosiklet geçtiğini, bunun için de ödeme yapmaları halinde ucuz yollu alabilecekleri söylendi.

        7 MİLYON TL'LİK SENET DÜZENLENDİ

        Aile üyelerinden de para toplayan Bektaş, ikinci defa ödeme yaptıktan sonra ucuz yollu SUV araç ve TIR temin edebileceklerini söyleyen E.T. ve eşi A.T., yeniden ödeme talebinde bulunarak parayı teslim aldı. Toplam 7 milyon TL ödeme yapan Bektaş ve ailesi, aradan geçen sürede herhangi bir araç teslim edilmemesi üzerine E.T. ve A.T.'yi arayarak ödedikleri parayı geri istedi. E.T., parayı kısa süre içerisinde ödeyeceklerini söyleyerek sabırlı olmasını istedi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine taraflar arasında 7 milyon TL'lik bir senet düzenlendi. Paralarını geri alamayan Bektaş ve ailesi, dolandırıldıklarını öne sürerek E.T. ve eşi A.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler hakkında dava açılırken, E.T.'nin ilk ifadesinde; suçlamaları kabul etmediği, Bektaş'tan 640 bin lira borç aldığını, bunun 40 bin lirasını geri ödediğini savundu.

        'DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR'

        Osman Metin Bektaş'ın oğlu Kürşat Bektaş, bu kişilerin dışarıda serbest gezdiğini ve suç işleme faaliyetlerine devam ettiğini öne sürdü. Bektaş, "Bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetlerine halen devam ettiğini hatta bazı kişileri 'Ambulans şoförü olacaksınız' vaadiyle kandırarak dolandırdıklarını biliyoruz. Gerekli cezaların verilmesini ve bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini istiyoruz" diyerek çağrı yaptı.

        'DOSYANIN ÖRGÜTLÜ SUÇLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

        Avukat İsmail Çoparoğlu, yalnızca müvekkillerinin değil, çok sayıda kişinin de benzer vaatlerle dolandırıldığını belirtti. Çoparoğlu, müvekkili Osman Metin Bektaş'ın arkadaşı Ahmet Bulut'un da aynı kişiler tarafından 2 milyon TL dolandırıldığını ileri sürdü. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çoparoğlu, "Dosyada başka kişiler de var. Bu dosyanın örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları için bu davadan ceza alacaklarını öngörüyoruz. Fakat bizim davada üzerinde durduğumuz husus, örgütlü suçlar kapsamında işlenmiş bir suç olmasıdır. Birden fazla kişi var ve menfaat temin etmek amacıyla kurulduğunu düşünüyoruz. İlerleyen süreçlerde davanın bu şekilde izlenmesini talep ediyoruz" dedi. Diğer yandan davanın ilk duruşması, 25 Eylül'de Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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