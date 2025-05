'Ucuz araç' vaadiyle kandırılan ailenin, komşularına 7 milyon TL kaptırdığı iddiası

ADANA'da TIR şoförü Osman Metin Bektaş ile ailesi, eski komşuları tarafından ihale yoluyla 'ucuz araç alma' vaadiyle 7 milyon TL dolandırıldıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'nde yaşadıkları sırada TIR şoförlüğü yapan Osman Metin Bektaş, komşuları E.T. ve eşi A.T ile arkadaş oldu. E.T., 2023 yılında bir kamu kurumunda müdür olarak görev yaptığını söyleyerek, bazı ihaleler yoluyla piyasa değerinin oldukça altında araç alabildiklerini ve bu imkandan Bektaş'ın da faydalanabileceğini söyledi. Bektaş'a, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bir aracı 1 milyon 250 bin TL'ye temin edebileceklerini ifade eden E.T., bu bedeli elden talep etti. Ödemeyi gerçekleştiren Bektaş, kısa süre sonra yeniden aranarak, bu kez ellerine bir motosiklet geçtiğini, bunun için de ödeme yapmaları halinde ucuz yollu alabilecekleri söylendi.

7 MİLYON TL'LİK SENET DÜZENLENDİ

Aile üyelerinden de para toplayan Bektaş, ikinci defa ödeme yaptıktan sonra ucuz yollu SUV araç ve TIR temin edebileceklerini söyleyen E.T. ve eşi A.T., yeniden ödeme talebinde bulunarak parayı teslim aldı. Toplam 7 milyon TL ödeme yapan Bektaş ve ailesi, aradan geçen sürede herhangi bir araç teslim edilmemesi üzerine E.T. ve A.T.'yi arayarak ödedikleri parayı geri istedi. E.T., parayı kısa süre içerisinde ödeyeceklerini söyleyerek sabırlı olmasını istedi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine taraflar arasında 7 milyon TL'lik bir senet düzenlendi. Paralarını geri alamayan Bektaş ve ailesi, dolandırıldıklarını öne sürerek E.T. ve eşi A.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler hakkında dava açılırken, E.T.'nin ilk ifadesinde; suçlamaları kabul etmediği, Bektaş'tan 640 bin lira borç aldığını, bunun 40 bin lirasını geri ödediğini savundu.