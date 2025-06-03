Tost yiyip, portakal suyu içtiği büfeden 10 bin lira ve cep telefonu çaldı
ADANA'da Aydın D.
ADANA’da Aydın D. (24) tost yiyip, portakal suyu içtiği büfeye gece girip, kasadaki 10 bin lira ile cep telefonunu çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan Aydın D., tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir büfede 18 Mayıs akşamı tost yiyip, portakal suyu içen Aydın D., iş yeri sahibi N.G.’nin hesap tutup, saydığı paraları kasaya koyduğunu gördü. İş yerini kapatan N.G. evine gittikten sonra yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, saat 03.00 sıralarında tekrar büfeye geldi. Brandasının fermuarını açıp, iş yerine giren şüpheli, kasadaki 10 bin lira ile cep telefonunu çalıp, büfeden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
‘DAYANAMADIM, ÇALDIM’
Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden N.G.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aydın D.’yi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Parayı da harcadım” dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.
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