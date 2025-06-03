Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tost yiyip, portakal suyu içtiği büfeden 10 bin lira ve cep telefonu çaldı

        ADANA'da Aydın D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tost yiyip, portakal suyu içtiği büfeden 10 bin lira ve cep telefonu çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da Aydın D. (24) tost yiyip, portakal suyu içtiği büfeye gece girip, kasadaki 10 bin lira ile cep telefonunu çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan Aydın D., tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir büfede 18 Mayıs akşamı tost yiyip, portakal suyu içen Aydın D., iş yeri sahibi N.G.’nin hesap tutup, saydığı paraları kasaya koyduğunu gördü. İş yerini kapatan N.G. evine gittikten sonra yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, saat 03.00 sıralarında tekrar büfeye geldi. Brandasının fermuarını açıp, iş yerine giren şüpheli, kasadaki 10 bin lira ile cep telefonunu çalıp, büfeden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘DAYANAMADIM, ÇALDIM’

        Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden N.G.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aydın D.’yi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Parayı da harcadım” dedi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!

        Benzer Haberler

        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi
        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi
        Adana'da evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Adana'da büfeden hırsızlık yapması güvenlik kamerasından belirlenen zanlı t...
        Adana'da büfeden hırsızlık yapması güvenlik kamerasından belirlenen zanlı t...
        Şarkıcı Sefo Adana'da konser verdi
        Şarkıcı Sefo Adana'da konser verdi
        Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakkında dava...
        Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakkında dava...