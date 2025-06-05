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        Hatalı sollama yaptı; yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförüne tehditler savurdu

        ADANA'da hatalı sollama yapıp ters şeritten giden kamyonet sürücüsü Nadir B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:25
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        Hatalı sollama yaptı; yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförüne tehditler savurdu
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        ADANA’da hatalı sollama yapıp ters şeritten giden kamyonet sürücüsü Nadir B. (42), yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförü S.C.’ye (39) hakaret edip, tehditler savurdu. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından polis, Nadir B.’yi gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu ve aracının muayenesi olmadığı belirlenen Nadir B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 3 Haziran saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye otobüsü şoförü S.C. ile hatalı sollama yapıp, ters şeritten gelen kamyonetin sürücüsü Nadir B. arasında tartışma çıktı. Nadir B., aracından inerek kendisine yol vermeyen otobüs şoförü S.C.’ye hakaret edip, tehditler savurdu. S.C.’nin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine Nadir B., “Yol versen ölür müsün? Git istediğin yere şikayet et” dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        EHLİYETSİZ TRAFİĞE ÇIKMIŞ

        S.C.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nadir B.'yi evine yapılan baskında gözaltına alındı. Nadir B.’nin kamyoneti ise Uçak Mahallesi’nde park halinde bulundu. Muayenesi olmadığı belirlenen araç trafikten menedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Nadir B.’ye ‘Hatalı sollama yapma’, ‘Saygısızca araç kullanma’, ‘Muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması’ ve ‘Ehliyetsiz araç kullanma’ suçlarından 20 bin 663 TL para cezası uygulandı.

        SERBEST BIRAKILDI

        Emniyete götürülen Nadir B., sorgusunda, “Otobüs şoförü kadın, el hareketi yaparak tahrik etti. Kamyonetimde bozulacak malzeme vardı. 2 otobüs yolu kapatmıştı. Bana yol vermeyince sinirlendim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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