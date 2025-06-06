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        Adana'da 194 acemi kasap hastaneye başvurdu (3)

        ACEMİKASAP SAYISI 194 OLDUAdana'da bayram namazının ardından başlayan kurbanlık kesimlerinde 194 kişi kendini yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:41
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        Adana'da 194 acemi kasap hastaneye başvurdu (3)
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        ACEMİKASAP SAYISI 194 OLDU

        Adana'da bayram namazının ardından başlayan kurbanlık kesimlerinde 194 kişi kendini yaraladı. Kendi araçları ya da ambulanslarla hastaneye götürülen 194 acemi kasabın, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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