Trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği kamyon şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı

ADANA’da motosiklet sürücüsü, trafikte kendini sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonet şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı.

Olay, Seyhan ilçesi Sabancı Camii Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz kimliği saptanamayan kadın motosiklet sürücüsünün, trafikte kendini sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonet şoförü, kırmızı ışık yanınca durdu. Motosikletten inen sürücü, eline aldığı kaskıyla, kamyon şoförüne vurmaya çalıştı. Çığlık atıp tepki gösteren kadın, daha sonra motosikletine binerek, uzaklaştı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.