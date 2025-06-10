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        Trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği kamyon şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı

        ADANA'da motosiklet sürücüsü, trafikte kendini sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonet şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:40
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        Trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği kamyon şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı
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        ADANA’da motosiklet sürücüsü, trafikte kendini sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonet şoförüne kaskıyla vurmaya çalıştı.

        Olay, Seyhan ilçesi Sabancı Camii Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz kimliği saptanamayan kadın motosiklet sürücüsünün, trafikte kendini sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonet şoförü, kırmızı ışık yanınca durdu. Motosikletten inen sürücü, eline aldığı kaskıyla, kamyon şoförüne vurmaya çalıştı. Çığlık atıp tepki gösteren kadın, daha sonra motosikletine binerek, uzaklaştı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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