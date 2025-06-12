Annesini, evden ayrılmasını istediği için öldürmüş (2)
TUTUKLANDIAdana'datartıştığı annesi Zukaa Mahmoud'u bıçaklayarak öldüren Ali Daaboul, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana’datartıştığı annesi Zukaa Mahmoud’u bıçaklayarak öldüren Ali Daaboul, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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