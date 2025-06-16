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        Gençleri dövüp serbest kalan şüpheli, mahalledeki başka bir kişiyi de darbetmiş

        ADANA'da tanınmamak için kask takıp cinsellik içeren paylaşım yaptığı öne sürülen 2 genci sopayla dövdükten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:25
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        Gençleri dövüp serbest kalan şüpheli, mahalledeki başka bir kişiyi de darbetmiş
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        ADANA’da tanınmamak için kask takıp cinsellik içeren paylaşım yaptığı öne sürülen 2 genci sopayla dövdükten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsa E.’nin (28), mahalledeki A.B.’yi de (68) darbettiği ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, İsa E.’nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte A.B.’yi elektrikli bisikletten indirip, sopalarla dövdüğü görüldü.

        Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ile A.T.’yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, “Kurban olayım İsa ağabey, yapma” diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İsa E.’yi saklandığı evde gözaltına aldı. Gençleri kendisinin dövmediğini, yardım ettiğini öne süren İsa E. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, İsa E.’nin bir süre önce aynı mahallede yaşayan A.B.’yi de sopayla dövdüğü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, İsa E.’nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte, elektrikli bisikletten indirdiği A.B.’ye sopalarla saldırdığı görüldü. Görüntülerde, A.B.’nin kollarına ve bacaklarına defalarca vuran şüphelilere “Yeter, durun” diyerek ağladığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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