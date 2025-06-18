Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Husumetlisi zannedip, kapıda bekleyen kardeşi öldürdü

        ADANA'da Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisi zannedip, kapıda bekleyen kardeşi öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28) ve beraberindeki 4 kişiyle sokakta tartışıp, kavga ettikten sonra evine döndü. Yanındakilerle Daş'ın evine giden Haşim E., kapıda bekleyen kardeşi Hüseyin Daş'ı (24), Halil Daş zannedip, tabancayla başından vurarak öldürdü. Operasyonla yakalanan Haşim E. ile 4 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı, Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        2 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

        5 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı babasını tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay hapi...
        Adana'da tartıştığı babasını tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay hapi...
        'Silah sesi duyduğunuzda balkona pencereye koşmayın, gizlenin'
        'Silah sesi duyduğunuzda balkona pencereye koşmayın, gizlenin'
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutu...
        Adana'da bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutu...
        Adana'da denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi
        Adana'da denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi
        Seyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan oldu
        Seyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan oldu