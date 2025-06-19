Yangın söndürme uçağı, kırıma uğradı (2)

Adana'da yangın söndürme uçağının Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğradığı an, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; göl yüzeyine alçalan uçağın su alırken kırıma uğradığı görüldü.

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