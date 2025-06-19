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        Yangın söndürme uçağı, kırıma uğradı (2)

        KIRIMANI KAMERADAAdana'da yangın söndürme uçağının Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğradığı an, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:35
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        Yangın söndürme uçağı, kırıma uğradı (2)
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        KIRIMANI KAMERADA

        Adana'da yangın söndürme uçağının Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğradığı an, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; göl yüzeyine alçalan uçağın su alırken kırıma uğradığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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