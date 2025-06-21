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        Sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

        ADANA'da, sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılan Suriye uyruklu Feryat Nasır (11) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:40 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:45
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        Sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılıp kayboldu
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        ADANA'da, sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılan Suriye uyruklu Feryat Nasır (11) kayboldu. Kardeşini kurtarmak isteyen ağabeyi Beşir Nasır (13) ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır, Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Kardeşinin suda çırpındığını gören ağabeyi Beşir Nasır da arkasından suya atladı. Durumu fark eden çevredekiler, Beşir Nasır’ı sudan çıkarmayı başardı. Ancak Feryat Nasır ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Beşir Nasır’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kaybolan küçük çocuğu bulmak için sulama kanalında arama çalışması yaptı. Ancak hava kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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