Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan otomobille hırsızlığa gitmiş

        ADANA'da müzisyen Cem A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan otomobille hırsızlığa gitmiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da müzisyen Cem A.’nın (32) 1’inci kattaki dairesine balkona seyyar merdiven dayayıp girerek 25 gram altın ve 1500 dolar çalan Mustafa Ö. (29) ile Fettah Kaan Y. (27), polis tarafından yakalandı. Çalıştıkları tamirhaneye bırakılan otomobille hırsızlığa gittiklerini itiraf eden şüpheliler, tutuklandı.

        Olay, 25 Haziran’da saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78003 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, müzisyen Cem A.’nın 1’inci kattaki dairesinin balkonuna seyyar merdiven dayayıp, yatak odasının camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri, Cem A.’nın yatağının altına sakladığı 25 gram altın ile 1500 doları çalıp, merdivenden indi. Şüpheliler, hırsızlığın ardından merdiveni de yanlarına alıp kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden Cem A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelilerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda park ettiği otomobilin plakasını tespit etti. Gözaltına alınan aracın sahibi, 23 Haziran’da otomobilini tamir için bir atölyeye bıraktığını, o günden bu yana aracına binmediğini belirtti. Bunun üzerine tamirhanede çalışan Mustafa Ö. ile Fettah Kaan Y. gözaltına alındı.

        SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorguda, tamire bırakılan otomobille hırsızlık için Cem A.’nın evine gittiklerini, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini, çaldıkları altın ve parayı da aralarında paylaşıp, harcadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı
        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında