Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan otomobille hırsızlığa gitmiş

ADANA’da müzisyen Cem A.’nın (32) 1’inci kattaki dairesine balkona seyyar merdiven dayayıp girerek 25 gram altın ve 1500 dolar çalan Mustafa Ö. (29) ile Fettah Kaan Y. (27), polis tarafından yakalandı. Çalıştıkları tamirhaneye bırakılan otomobille hırsızlığa gittiklerini itiraf eden şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 25 Haziran’da saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78003 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, müzisyen Cem A.’nın 1’inci kattaki dairesinin balkonuna seyyar merdiven dayayıp, yatak odasının camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri, Cem A.’nın yatağının altına sakladığı 25 gram altın ile 1500 doları çalıp, merdivenden indi. Şüpheliler, hırsızlığın ardından merdiveni de yanlarına alıp kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden Cem A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelilerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda park ettiği otomobilin plakasını tespit etti. Gözaltına alınan aracın sahibi, 23 Haziran’da otomobilini tamir için bir atölyeye bıraktığını, o günden bu yana aracına binmediğini belirtti. Bunun üzerine tamirhanede çalışan Mustafa Ö. ile Fettah Kaan Y. gözaltına alındı.