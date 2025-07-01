Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat yüklü kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu kamyon, İsmail A.'ya ait evin bahçe duvarına çarptı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan şoför, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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