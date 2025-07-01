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        Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:13
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        Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şoför yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat yüklü kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu kamyon, İsmail A.'ya ait evin bahçe duvarına çarptı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan şoför, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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