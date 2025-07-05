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        Adana'da ele geçirilen 825 kilo eroin soruşturmasında 16 tutuklama

        ADANA'da geçen yıl ele geçirilen 825 kilo eroinle ilgili yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:55