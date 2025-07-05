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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (4)

        CHPİL BAŞKANI: SORUŞTURMA AÇIN AMA SAKIN TUTUKLAMAYINCHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ilçe belediye başkanları ve gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ailesinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, belediye binası önünde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:25
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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (4)
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        CHPİL BAŞKANI: SORUŞTURMA AÇIN AMA SAKIN TUTUKLAMAYIN

        CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ilçe belediye başkanları ve gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ailesinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, belediye binası önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Zeydan Başkanımıza her şeyin hesabını verecek şekilde soruşturma açın ama sakın tutuklamayın. Zeydan Başkanımıza istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, istediğiniz zaman çağırabilirsiniz ama sakın onu tutuklayarak algı operasyonlarıyla hürriyetinden yoksun bırakarak, tutsak ederek sesini duyurmamayı çalışmayın, çünkü o ses Adana’da milyonlar olur” dedi.

        İl Başkanı Tanburoğlu, bugün gözaltına alınan Antalya Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanlarının da yanında olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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