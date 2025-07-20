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        Merdivenden düşüp yaralandı, kuryenin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

        ADANA'da merdivenlerden inerken dengesini kaybedip, başını beton zemine çarpan Yıldız Karaman (70) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:51
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        Merdivenden düşüp yaralandı, kuryenin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı
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        ADANA’da merdivenlerden inerken dengesini kaybedip, başını beton zemine çarpan Yıldız Karaman (70) yaralandı. Karaman hastaneye kaldırılırken, yanındaki torununun paniğe kapıldığı, kargo bırakmak için eve gelen kuryenin sağlık ekibine haber verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 18 Temmuz saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Evde torunuyla ilgilenen Yıldız Karaman, merdivenden indiği sırada dengesini kaybedip, başını beton zemine çarparak yaralandı. Bu sırada kargo bırakmak için eve gelen bir kurye, Karaman’ın kanlar içinde yerde yattığını, paniğe kapılan torununun ise bağırdığını gördü. Gözyaşına boğulan çocuğu sakinleştiren kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Karaman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Karaman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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