Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda ilerleyen İncirlik Kooperatifi'nde çalışan 01 M 0816 plakalı dolmuşun şoförü, yolculara aldırış etmeden sigara içti. Seyir sırasında cep telefonu ile de oynayan şoför, tepki çekti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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