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        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti

        ADANA'da trafikte cep telefonu ile oynayıp, sigara içen dolmuş şoförü, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:00
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        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti
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        ADANA'da trafikte cep telefonu ile oynayıp, sigara içen dolmuş şoförü, cep telefonuyla görüntülendi.

        Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda ilerleyen İncirlik Kooperatifi'nde çalışan 01 M 0816 plakalı dolmuşun şoförü, yolculara aldırış etmeden sigara içti. Seyir sırasında cep telefonu ile de oynayan şoför, tepki çekti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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