Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Bekir Kara'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, baraj yakınındaki çalılık alanda yaptıkları incelemede Kara'nın cesedini buldu.

Kara'nın cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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