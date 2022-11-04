Kozan-Mansurlu-Yahyalı yolunun 2024 yılı sonunda açılması planlanıyor

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan-Mansurlu-Yahyalı yolunda çalışmalar sürüyor.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yüklenici firma yetkilisi Kadir Arık, bölgede yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapım çalışmaları süren yolun bir kısmının mart ayında trafiğe açılacağını söyledi.

Çalışmaların 2024 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Bilgili, bölgede planlanan tünel ve asfalt projelerinin de bu süre içerisinde bitirileceğini kaydetti.



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