Adana'da silahla bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da eşini darbetmesinin ardından kaynanasının eve gelmesine sinirlenerek tabancayla rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı, sokaktan geçen bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

İddiaya göre, Furkan A. (25), merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki evinde eşi Özay A. (22) ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Furkan A, eşini darbetti.

Darbedilen Özay A, telefonla olayı annesi Özgül D'ye (49) bildirdi.

Özgül D'nin kızının yaşadığı eve gitmesi üzerine damadı Furkan A, sinirlenerek tabancayla evinin penceresinden sokağa rastgele ateş açtı.

Bu sırada mermiler ekmek almak için sokaktan geçen Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına, F.C'nin (22) de burnuna isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı, şüpheli Furkan A. da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Mahmut Yurgacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Furkan A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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