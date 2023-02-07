Adana'da depremde ölen çift ile 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana'da yıkılan bir binada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Kentte yıkılan 14 katlı bir binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan anne Gökçe Köse Uçurum, baba Uğur Uçurum ve çocukları Yağız ve Yağmur Uçurum için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.
Anne, baba ve çocuklarının naaşları, kılınan cenaze namazlarının ardından mezarlıkta toprağa verildi.