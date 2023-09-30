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        Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:21
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        Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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