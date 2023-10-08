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        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 08:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 08:54
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        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bekir Serin, plakası henüz tespit edilemeyen motosikletle merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İnönü Bulvarı'nda bir tırın dorsesine çarptı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekir Serin'in öldüğünü tespit etti.

        Yapılan incelemelerin ardından Serin'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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