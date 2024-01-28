Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        'Bambam'ın tik ve kas hastalığına botoks tedavisi
        'Bambam'ın tik ve kas hastalığına botoks tedavisi
        Adana'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
        Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
        Adana Demirspor - Hatayspor maçının ardından
        Adana Demirspor - Hatayspor maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig