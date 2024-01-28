Adana'da 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

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