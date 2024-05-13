Adana'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde barakada çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde barakada çıkan yangın söndürüldü.
Yumurtalık kara yolunda bir fabrikanın bahçesinde işçilerin kullandığı barakada kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, kilitli bahçe kapısını kırdı.
Bahçeye girip müdahalede bulunan ekipler yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi.
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