Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, bayram mesajı yayımladı

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, bayram mesajı yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Aksu, mesajında, bayramı huzurla karşılamanın mutluluğunu içerisinde olduklarını belirtti.

        Bayramların her türlü birlik ve beraberliğin yaşandığı günler olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı'nın manevi havasını en güzel şekilde yaşayarak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştireceğimizden eminim. Bayram vesilesiyle dargınlıkların sona erdiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir toplum olma yolunda hep birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Yüreğir halkı olmak üzere tüm Adana'nın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor

        Benzer Haberler

        Adana, Mersin ve Hatay'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik arttı
        Adana, Mersin ve Hatay'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik arttı
        Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklar ziyaret edil...
        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklar ziyaret edil...
        Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        "Adana Kralı" gönüllü olarak kentin tanıtımı için çalışıyor
        "Adana Kralı" gönüllü olarak kentin tanıtımı için çalışıyor
        Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağ...
        Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağ...