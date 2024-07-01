Adanaspor'da kulüp başkanlığına Asil Bostancı getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkanlığa Asil Bostancı'nın getirildiği bildirildi.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu kararı ile başkanlığa Asil Bostancı'nın geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bostancı’nın liderliğinde Adanaspor olarak sportif başarılarımızı artırmayı ve taraftarlarımızla daha güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle kulübümüze katkılarından dolayı önceki başkanımız Sayın Bayram Akgül'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başkanımız Asil Bostancı’nın görev süresi boyunca kulübümüzün büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır."