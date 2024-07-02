Adana'da motosiklet sürücüsü yola çıkan yılan için trafiği durdurdu

Adana'da bir kişi, trafiği durdurarak yola çıkan yılanı ezilmekten kurtardı.

Merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'ndan arkadaşıyla motosikletle evine dönen 34 yaşındaki Muhittin Gören, yolda yılan olduğunu fark etti.

Gören, yol kenarında durarak karayılanın ezilmemesi için akan trafiği durdurdu.

Yılan bir süre sonra kaldırıma çıkarak çimlerin arasına girdi.

Gören, AA muhabirine, motosikletle ilerlerken kaldırımdan bir şeyin yola doğru indiğini fark ettiğini söyledi.

Yılanı ilk başta tahtaya benzettiklerini anlatan Gören, şunları kaydetti:

"Yol boştu zaten, motosikletten indim. Karayılan karşıya geçmeye çalışıyordu, geçemedi. Arabalar geliyordu, yılan ezilmesin diye kendimi yola attım. Arabaların önünü kestim. Yılanı geçirmeye çalıştım. Bu sırada bazı vatandaşlar 'Çeksene kardeşin yılanı' dedi. Sanki yılan benim, ben yılanı yoldan çekemiyorum. Ondan sonra yılan çimlere doğru geçti."