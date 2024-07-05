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        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:20
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        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi
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        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanıklar ve müşteki taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada ilk olarak kolon kesildiği ve birleştirildiği iddia edilen dairenin eski sahibi O.B.Ç'nin tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

        Yargılama dosyasına konu olan daireyi iki kat birleştirilmiş halde satın aldığını belirten O.B.Ç, şöyle devam etti:

        "2020 yılında biz bu dairenin sahibi O.B'ye arsa satmıştık O.B. de bize alacağımızı ödeyemeyince bu binadaki iki daireyi bitişik olarak verdi. Ben dubleks olarak satın aldım o daireyi. Sonra biz orayı kiraya verdik. Bizim kiracımız bu dairede tadilat yapmadı. Biz daireyi satın almadan önce burası birleştirilmişti. O.B'ye bu daireyi neden birleştirdiklerini sorduğumda bana izinleri olduğunu söyledi. Ben belediyeye gittiğimde bu izin meselesini belediyenin ilgili birimlerine sordum. Bana O.B'nin tadilat izni olduğunu söylediler. Ben bu daireler için iki ayrı tapu aldım. Tapuda alt kat dükkan, üst kat ise mesken olarak yer alıyordu."

        Tanık sıfatıyla beyanı alınan Y.Ö. ise binada kardeşinin ikamet ettiğini anlatarak, "Ben kolon kesen kişilerin B.B. ve babası O.B. olduğunu duydum. Bina da benim kardeşim ve eşi oturuyordu. Tadilatı yaptıran B.B. bana silah gösterdi ve beni tehdit etti. Bende belediyeye bu durumu şikayet etmeye gittim. Belediyedeki kişiler de bana 'bu adamla uğraşma' dediler. Sorumluların cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanık Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı da sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten infazının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemleri süren sanık Cüneyt Akkaya'nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına karar verip diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Mahkeme sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki avukatları ise adalet beklediklerini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

        Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

        "Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alınmıştı.

        Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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