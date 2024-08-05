Adana'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 60 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, il dışına satıldığı belirlenen hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Soruşturma kapsamında küçükbaş hayvanları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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