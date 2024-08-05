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        Adana'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:04
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        Adana'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 60 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, il dışına satıldığı belirlenen hayvanları bularak sahibine teslim etti.

        Soruşturma kapsamında küçükbaş hayvanları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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