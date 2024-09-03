Adana'daki kadın cinayeti protesto edildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, geçen hafta Ayşe D'nin boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülmesi protesto edildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Bilal Bilici, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve partililer, Atatürk Caddesi'ndeki CHP İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Slogan atarak ellerinde pankartlarla olayın gerçekleştiği yere kadar yürüyen grup, buraya kırmızı boyalı taşlar koydu, çiçek bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, burada yaptığı konuşmada, sadece Ayşe D. için değil katledilen tüm kadınlar için toplandıklarını söyledi.

Kadınların öldürülmesine tepki gösteren Kaya, "Biliyoruz ki Anadolu'nun, Trakya'nın kırsalında o küçük şehirlerinde daha birçok kadın cinayeti, ulusal haberlere, yerel haberlere dahi düşmüyor." dedi.

Yumurtalık'ta 30 Ağustos'ta Ayşe D, boşanma aşamasındaki kocası Murat D. tarafından başına taşla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Murat D. tutuklanmıştı.