Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki kadın cinayeti protesto edildi

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, geçen hafta Ayşe D'nin boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülmesi protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki kadın cinayeti protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, geçen hafta Ayşe D'nin boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülmesi protesto edildi.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Bilal Bilici, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve partililer, Atatürk Caddesi'ndeki CHP İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.

        Slogan atarak ellerinde pankartlarla olayın gerçekleştiği yere kadar yürüyen grup, buraya kırmızı boyalı taşlar koydu, çiçek bıraktı.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, burada yaptığı konuşmada, sadece Ayşe D. için değil katledilen tüm kadınlar için toplandıklarını söyledi.

        Kadınların öldürülmesine tepki gösteren Kaya, "Biliyoruz ki Anadolu'nun, Trakya'nın kırsalında o küçük şehirlerinde daha birçok kadın cinayeti, ulusal haberlere, yerel haberlere dahi düşmüyor." dedi.

        Yumurtalık'ta 30 Ağustos'ta Ayşe D, boşanma aşamasındaki kocası Murat D. tarafından başına taşla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Murat D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlayıp, patronlarından haraç istediler
        Çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlayıp, patronlarından haraç istediler
        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava
        Adana'da eski eşini darbedip parasını gasbettiği iddia edilen sanığa dava
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da iş yeri kurşunlayıp haraç isteyen 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Adana'da iş yeri kurşunlayıp haraç isteyen 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü
        Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü