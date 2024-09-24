Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 22 Kasım'da arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık B.Y. olay günü alkol aldıklarını ve bir süre sonra arkadaşları A.Y'nin kendilerine Gençlik Köprüsü'nde kavga olduğu haberini verdiğini söyledi.

Arkadaşları M.D. ve Y.D. ile olay yerine gittiklerini belirten tanık B.Y, "Olay yerine gittiğimizde 'Alperen'i kim vurdu?' diye sorunca sanık Şeref A. 'Ben yaptım.' dedi. Polisi görünce Şeref A. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde ambulansı ben aradım. Bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, olay günü alkol aldığını belirterek, "Kavga sırasında ben de kafama ağır darbe aldım. Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.