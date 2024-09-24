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        Adana'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 22:59 Güncelleme: 24.09.2024 - 23:05
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        Adana'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        ADANA(AAA)- Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SK 606 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 15 RA 882 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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