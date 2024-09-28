Çukurova Üniversitesinin kuruluşunu anlatan belgesel Altın Koza'da gösterildi

"Basın taramasında 1950-1973 yılları arasında Adana'da üniversite için neler yapıldığını, topyekun üniversite istendiğini gördük. Bu önemli kurumun gelecek nesillerde doğru anlaşılabilmesi için bu belgeseli yaptık."

"Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimine akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluş hikayesini konu alan "Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimi yapıldı.

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