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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 08:12 Güncelleme: 29.09.2024 - 08:12
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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Türkmenbaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Karakuş'a (75) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karakuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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