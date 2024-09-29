Adana'nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın yanı sıra Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Yusuf Sarı da 4 milyon 404 bin 514 lira vergi beyanıyla listenin 15'inci sırasında yer aldı.

Montella'yı, 16 milyon 585 bin 46 lira vergi beyanıyla turunçgiller üreticisi Bülent Özler takip etti.

64 mükellefin isminin gizli tutulduğu listede, 1 Eylül 2021-12 Haziran 2023 arasında Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Montella, 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanıyla ilk sırada yer aldı.

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