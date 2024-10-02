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        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın şampiyonları ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor

        EMİRHAN YILMAZ - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:01
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        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın şampiyonları ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor
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        EMİRHAN YILMAZ - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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