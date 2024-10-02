TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın şampiyonları ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor
EMİRHAN YILMAZ - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.
EMİRHAN YILMAZ - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.
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