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        Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'te dron yarışlarının düzenlendiği alanı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:32
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        Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'te dron yarışlarının düzenlendiği alanı gezdi.

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