Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan
Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Bola, Zeki Yavru, Holse, Muja, Satka
Gol: Dk. 7 Yusuf Barası (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 25 Satka, Dk. 37 Zeki Yavru, Dk. 39 Van Drongelen (Samsunspor)
ADANA
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