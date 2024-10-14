Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilen iddianamede, M.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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