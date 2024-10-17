Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hurda deposundaki bir kişi gözaltına alındı
Adana'da polis ekipleri, 1 kilo 992 gram esrar ele geçirdikleri hurda deposunda bir kişiyi gözaltına aldı.
Adana'da polis ekipleri, 1 kilo 992 gram esrar ele geçirdikleri hurda deposunda bir kişiyi gözaltına aldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen hurda deposuna operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 1 kilo 992 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 1970 lira ele geçirdi.
Depodaki şüpheli Lokman K, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.