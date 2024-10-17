MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Sarıçam'da ziyaretlerde bulundu

Kadınların toplum içindeki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

Kanlı, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, partisinin kadın mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

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