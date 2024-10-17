8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" misafirlerini ağırlamaya başladı.

Festival kapsamında Merkez Park'ta yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Katılımcılara stantlarda kebap, ciğer, şırdan, şalgam gibi kentin lezzetleri sunuluyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, festivalde mangalları yaktıklarını söyledi.

Bayram havasıyla misafirleri karşılamaya başladıklarını belirten Serttaş, "Festivaller kenti olan Adana’dan geçen yıl 900 bin misafir ağırladık. Bu yıl 1 milyonun üzerinden misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Adana gerçekten de festivaller kenti oldu. Etlerimizi bir gün öncesinden hazırladık. Şu andan 20 kebapçı arkadaşımızla ekmeğimizi paylaşmaya ve misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." diye konuştu.