GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.