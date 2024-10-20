Adana İl Sağlık Müdürlüğünden "özel hastanelere usulsüz sevk" iddiasına yalanlama

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde kentteki yaşlı hastaların özel hastanelere usulsüz sevk edildiği iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Müdürlüğün olağan ve olağan dışı denetimlerinde konuya ilişkin suç tespit edilmediği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Süreç titizlikle takip edilmiştir ve denetimler devam etmektedir. İddia sahiplerini, milletimizin sağlığının selameti adına iddialarına yönelik varsa ellerindeki tüm delil ve belgeleri idari işlem yapılmak üzere kurumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz."