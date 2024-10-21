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        GÜNCELLEME - Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:40
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        GÜNCELLEME - Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Güldane Gerçek (20), 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer E'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

        Bu sırada Muzaffer E'nin babası Şemsettin E. (44), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Gerçek ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'e (44) tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kurşunların isabet ettiği anne ve kızlarının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mezarlıkta inceleme yapan polis, motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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