Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.Ş.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Nisan 2023'te polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulan sanığın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 15 paket içinde toplamda 8 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile sanığın uyuşturucuyu Mardin'den Antalya'ya naklettiği tespiti de dikkate alınarak S.Ş.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık S.Ş.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti
        Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da "Öğretmen Akademileri" başladı
        Adana'da "Öğretmen Akademileri" başladı