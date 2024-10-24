Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.Ş.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Nisan 2023'te polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulan sanığın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 15 paket içinde toplamda 8 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile sanığın uyuşturucuyu Mardin'den Antalya'ya naklettiği tespiti de dikkate alınarak S.Ş.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.Ş.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.