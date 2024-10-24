Adana Yüreğir'de son bir yılda uyuşturucu suçundan 266 zanlı tutuklandı

Operasyon düzenlenen bazı adreslerde çeşitli yerlere izlenmiş uyuşturucuların ele geçirilmesi de polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir ayakkabıya gizlenen uyuşturucunun bulunması da yer aldı.

Narkotik ekipleri, çalışmalarında 584 bin 935 uyuşturucu hap ile çeşitli türde 34 kilo 449 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir ilçesindeki 23 Ekim 2023'ten bu yana 46 mahallede 1544 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir yılda yapılan operasyonlarda yakalanan 1880 şüpheliden 266'sı tutuklandı.

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