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        Adana Yüreğir'de son bir yılda uyuşturucu suçundan 266 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir yılda yapılan operasyonlarda yakalanan 1880 şüpheliden 266'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:17
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        Adana Yüreğir'de son bir yılda uyuşturucu suçundan 266 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir yılda yapılan operasyonlarda yakalanan 1880 şüpheliden 266'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir ilçesindeki 23 Ekim 2023'ten bu yana 46 mahallede 1544 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

        Narkotik ekipleri, çalışmalarında 584 bin 935 uyuşturucu hap ile çeşitli türde 34 kilo 449 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyon ve denetimlerde 1880 şüpheli gözaltına alındı.

        Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 266'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Operasyon düzenlenen bazı adreslerde çeşitli yerlere izlenmiş uyuşturucuların ele geçirilmesi de polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir ayakkabıya gizlenen uyuşturucunun bulunması da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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