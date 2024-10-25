Adana'da ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki şüpheliye gözaltı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Aramada evin damındaki odunlukta çuvalların arasına gizlenmiş uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirdi.
Şüpheli Menduh Ç. gözaltına alındı.
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