Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir eve düzenlenen operasyonda bavulun içerisinde 10 kilo 244 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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