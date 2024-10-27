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        Adana'da aranan 10 firari hükümlü yakalandı

        Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:09
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        Adana'da aranan 10 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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