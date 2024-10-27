Adana'da aranan 10 firari hükümlü yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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